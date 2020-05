Wieder einmal die große runde Zahl lässt die Marktteilnehmer eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Der DAX ist nur kurz in den Bereich des ersten Gaps (Notierungslücke) vom März dieses Jahres gestiegen und konnte dann das Niveau nicht halten. Der Monatsauftakt zeigte dann, dass die Nervosität noch immer recht groß ist und die Abgabebereitschaft damit sehr ausgeprägt. Der gestrige Handelstag brachte zwar eine deutliche Erholung, konnte aber erneut keine Marktbreite in Form von Umsätzen mit ...

