Unter dem Strich blieben der Beteiligungsgesellschaft 15,0 Millionen Euro nach 22,6 Millionen Euro im Jahr zuvor.Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value) betrug per Ende März 88,91 Euro rsp. 94,26 Franken, was einem Anstieg von 7 Prozent in Euro entspricht, einschliesslich der Ausschüttung von 2,00 Franken je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...