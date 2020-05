Home24 2.72% GoldeselTrading (GOLDTDG): Die Home24 Position ist jetzt auch wieder ins Plus gedreht. Das Unternehmen ist ein Corona-Profiteur, da viele ihre Möbel jetzt online bestellen anstatt ins Möbelhaus zu gehen. (06.05. 08:35) >> mehr comments zu Home24: www.boerse-social.com/launch/aktie/home24 Alphabet -0.04% ArthurDent (P0000PC1): Gleiches gilt für Alphabet. Eine der innovativsten Firmen weltweit. (06.05. 08:33) >> mehr comments zu Alphabet: www.boerse-social.com/launch/aktie/alphabet Amazon 0.40% ArthurDent (P0000PC1): AMZN wird auch in der Beliebtheit steigen und entsprechend mehr Umsatz/Gewinn machen und gehört in diese wikifolio. (06.05. 08:32) >> mehr ...

