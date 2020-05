Der Konzernumsatz von Lanxess lag im ersten Quartal 2020 trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds aufgrund der Corona-Pandemie mit etwas über 1,7 Mrd. Euro nur 2 % unter dem Wert des Vorjahresquartals. Positiv zum Jahresstart entwickelten die Umsätze im neu gebildeten Segment Consumer Protection (plus 5,7 %) , das an die Stelle der Performance Chemicals getreten ist, sowie bei Specialty Additives (plus 2,9 %). Diese milderten die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich ab. Auch Wechselkurseffekte, insbesondere aus dem US-Dollar, wirkten sich positiv aus. Die durch die Corona-Krise weiter geschwächte Nachfrage aus der Automobilindustrie belastete hingegen das Ergebnis, vor allem im Segment Engineering Materials (minus 9,2 %). Das drückte insgesamt deutlich auf den Gewinn: Das Ebitda vor Sondereinflüssen sank im ersten Quartal 2020 konzernweit um knapp 10 % auf 245 Mio. Euro.

"Höhepunkt der Krise noch nicht erreicht"

Der Spezialchemie-Konzern geht davon aus, dass sich die Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...