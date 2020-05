Die Kombination aus dem anhaltenden Trend sinkender Infektionszahlen und einer schrittweisen Rückkehr zumindest in Richtung Normalität mit geöffneten Einzelhändlern, Restaurants und Hotels und einem langsamen Wiederhochfahren großer Teile der Wirtschaft motiviert die Anleger, bei Aktien zuzugreifen. Da aber keiner so recht weiß, wo die neue Normalität liegt und welche Wirtschaftskraft in den kommenden Monaten innerhalb dieser entfaltet werden kann, dürfte die Kursfantasie dennoch begrenzt sein. ...

