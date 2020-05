Aufholpotenzial: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,03 Prozent, der DAX bei -19,02 Prozent und der Dow Jones bei -16,31 Prozent. Und: Blackrock erhöht die Risiko-Positionen. Man baut den Anteil von Staatsanleihen ab und erhöht dafür den Anteil an Risiko-Anlagen. Die Turbulenzen wegen der Pandemie böten langfristig eine strategische Gelegenheit. In den kommenden fünf Jahren dürfte der Return on Invest nun deutlich höher ausfallen. Das gelte auch noch nach der jüngsten Erholung. Aufgrund der Turbulenzen seien viele Portfolios nun in Risiko-Assets untergewichtet. Blackrock empfiehlt, sie wieder an den ursprünglichen Zielen auszurichten.

