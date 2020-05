In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 6.05. 11:45: Einbruch der Wirtschaft um 7,7 Prozent erwartet: EU-Kommission rechnet mit Rezession "historischen AusmaÃ?es"Die Corona-Pandemie hat die europäische Wirtschaft zur Vollbremsung gezwungen. Der Schock sei so groß wie nie zuvor seit der großen Depression in den 1930er Jahren, sagt die EU-Kommission.>> Artikel lesen 6.05. 11:33: Vier von zehn europäischen Tech-Unternehmen stellen derzeit keine neuen Mitarbeiter einIn der IT-Branche gibt es aktuell deutlich weniger Jobs als sonst. Auch von Entlassungen ist die Branche betroffen.>> Artikel lesen 6.05. 10:11: Beyond Meat erlebt in der Krise einen Boom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...