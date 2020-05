Aktie: Wirecard: Jetzt zählt es

Anzeige / Werbung Kurzfristig steht bei Wirecard viel auf dem Spiel: Mit dem jüngsten Crash testet Wirecard das Jahrestief um 80 Euro und zugleich die Südseite der seit 2018 bestehenden Seitwärtskonsolidierung. Zusätzliche Brisanz erfährt die Schwelle über den langfristigen Zeithorizont, da hier auch die untere Grenze eines mehrjährigen Aufwärtskanals verläuft. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Entsprechend negativ wäre ein nachhaltiger Rücksetzer unter 75 Euro zu sehen, der den Weg frei machen würde bis 65 Euro. Einziger Hoffnungsschimmer: Aktuell steht der Kurs vergleichsweise tief unter der 21- und 200-Tage-Linie (in rot), was auf eine Übertreibung hindeutet. Eine technische Erholung bis 103 Euro oder maximal 122 Euro bleibt möglich, solange die Region bei 75/80 Euro verteidigt wird. Der kurz- bis mittelfristige Chart von Wirecard verdeutlich die angespannte charttechnische Situation: Enthaltene Werte: DE0007472060

