GEORGETOWN, 6. Mai (WNM/Johns Hopkins-Zentrum für Gesundheitssicherheit) - Mit zunehmendem Interesse an der weit verbreiteten Verwendung serologischer Tests für SARS-CoV-2 werden auch Vorhaben über die Verwendung einer offiziellen Dokumentation des Immunitätsstatus als Grundlage für die Wiederaufnahme sozialer Aktivitäten diskutiert. Diese sogenannten "Immunitätspässe" oder "Immunitätszertifikate" werfen eine Vielzahl von technischen, sozialen, ethischen und rechtlichen Fragen auf. Ein in The Lancet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...