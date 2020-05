An den europäischen Börsen hat sich zur Wochenmitte eine gewisse Risikoscheu unter den Anlegern eingestellt. Der EuroStoxx ging am Mittwoch fast auf Tagestief aus dem Handel, verblieb aber innerhalb einer relativ geringen Schwankungsbreite, am Ende stand ein Minus von 1,1% zu Buche. Auch der CAC 40 musste 1,1% abgeben, für den Dax gab es einen Rückgang von 1,2%, lediglich der FTSE 100 konnte ein marginales Plus von 0,1% erzielen. Einerseits werten viele Anleger derzeit die Quartalsberichte aus und wägen weitere Investitionen gründlichst ab, andrerseits gibt es von makroökonomischer Seite derzeit kaum Kaufimpulse. Das führte gestern zu einer eher trägen Stimmung an allen Börsen. Die Öl- und Gasbranche war gestern der schwächste ...

