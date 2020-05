Allianz - ex Dividende EUR 9,60 SLM Solutions Group AG: Starke Umsatzentwicklung trotz herausforderndem Marktumfeld Metro mit Verlusten - Corona-Pandemie belastet ab März Brenntag übertifft im ersten Quartal die Erwartungen Bundesfinanzministerium kalkuliert für staatliche Rettung der Commerzbank mit noch höheren Kosten als gedacht, FAZ Motorenbauer Deutz rutscht in die roten Zahlen CTS Eventim will Dividende aussetzen Evonik senkt Jahresausblick - Jahresstart besser als befürchtet "Wir werden eine angemessene Dividende zahlen", Gespräch mit Gea-Chef Stefan Klebert, HB HeidelbergCement AG: passen den ursprünglichen Dividendenvorschlag von 2,20 EUR auf 0,60 EUR je Aktie an Bafin untersucht Kurssprung bei Hapag-Lloyd, FAZ Hannover Rück - ex ...

