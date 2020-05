Nach der Erholung der vergangenen Wochen bleiben Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig. Zwar erwägen weitere Staaten in Europa weitere Lockerungen und aus China kamen robuste Exportdaten - doch die Vorgaben aus den USA sind weniger berauschend. Kurz vor Börsenbeginn notierte der DAX +0,63% mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 10.617 Punkte. Vor einer Woche noch war der Dax auf den höchsten Stand ...

