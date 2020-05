Der Impfstoffhersteller Valneva hat Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt. Die Umsätze stiegen im Periodenvergleich von 34,9 Mio. auf 35,2 Mio. Euro. Die F&E-Ausgaben erhöhten sich von 6,3 Mio. Euro auf 13,3 Mio. Euro. Das operative Ergebnis liegt bei 0,1 Mio. Euro vs. 6,2 Mio. in der Vorjahresperiode. Es wurde ein Verlust in Höhe 1,2 Mio. Euro gegenüber einem Gewinn von 4,9 Mio. Euro im 1. Quartal 2019 berichtet. CFO David Lawrence: "Angesichts der aktuellen Pandemiesituation sind wir sehr zufrieden mit unseren Finanzergebnissen für das erste Quartal." Die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2020 wurde aktualisiert und spiegelt die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 und die Zusammenarbeit mit Lyme mit einem verbesserten EBITDA wider. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...