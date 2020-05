Der Spezialchemiekonzern Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013) will, wie ursprünglich geplant, eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Dividende soll nun in zwei Tranchen ausbezahlt werden. So erfolgt zum einen ein Abschlag auf den Bilanzgewinn in Höhe von 0,57 Euro je Aktie am ...

