Das gesamte erste Quartal 2020 weist im Maschinenbau nach den Zahlen des VDMA nur einen Orderrückgang von real 2 % auf. Die Inlandsaufträge legten in dieser Periode sogar um 1 % zu, während die Auslandsbestellungen um 4 % zum Vorjahr sanken. Aus den Euro-Ländern kamen dabei in den ersten drei Monaten 5 % weniger Bestellungen, der Auftragseingang aus den Nicht-Euro-Ländern sank um 3 %. "Zu Beginn des Jahres waren wir noch guter Hoffnung für einen besseren Jahresverlauf, das hatten die Frühindikatoren so angedeutet. Dann ist uns die Pandemie dazwischengekommen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...