Die European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) hat eine interaktive Karte veröffentlicht, die zeigt, dass bis dato in 298 Werken nach dem Corona-Schock wieder produziert wird. Von den 298 Fabriken, die wieder angelaufen sind, produzieren 142 Pkw, 38 Nutzfahrzeuge, 58 Lkw, 58 Busse und 71 Motoren. 196 der Werke befinden sich innerhalb der 27 EU-Länder, so die ACEA. "Die Daten zeigen das große Ausmaß der Produktion in ganz Europa", sagt ACEA-Direktor Eric-Mark Huitema."Ein erfolgreicher ...

