Zum Mai übernimmt Hugo Rohner als CEO die Geschäftsführung von Tridonic, dem Lichttechnologieunternehmen der Zumtobel Group. Rohner war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Skidata Gruppe in Salzburg. Davor war der Manager in führenden Positionen bei internationalen Unternehmen in der Schweiz, in den USA und in Deutschland tätig. Rohner ist gebürtiger Schweizer und verfügt über einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen (HSG) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...