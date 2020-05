Unverändert hohe Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Zustände auf dem Arbeitsmarkt wie zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise vor hundert Jahren lassen US-Anleger kalt. Der Dow Jones steigt wieder in Richtung 24.000 Punkte.Nach der uneinheitlichen Kursentwicklung am Mittwoch erholen sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag. Positive Impulse liefern die weiter steigenden Ölpreise sowie einige unerwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...