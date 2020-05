Nach wie vor rasseln die Quartalszahlen nur so über uns herein. Dabei gibt es immer wieder Unternehmen, die überaus positiv überraschen. So profitieren die Goldminenaktien vom weiter robusten Goldpreis, während die Gaming-Unternehmen sich einer wachsenden Fan-Gemeinschaft erfreuen, da die Menschen mehr Zeit zuhause verbringen. Shopify wiederum kann glänzende Zahlen vorlegen, weil mehr und mehr Unternehmen ihr Heil im Online-Business suchen. Gemischte Ergebnisse gab es bei den Zahlungsdienstleistern ...

