Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wird am Morgen mit 1,0845 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte er noch etwas niedriger notiert.Zum Franken bleibt der Euro dagegen im Rahmen seiner engen Spanne. So zeigt er sich bei 1,0540 Franken nahezu auf dem gleichen Niveau wie Donnerstagabend. Der US-Dollar kostet aktuell ...

