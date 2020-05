Am Tag nach der virtuellen Hauptversammlung war die Allianz am Donnerstag mit einem Volumen von über 7 Millionen Euro absoluter Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Dass die Aktie gestern das DAX-Schlusslicht bildete, liegt daran, dass sie ex Dividende gehandelt wird. Pro Aktie werden den Aktionären in den nächsten Tagen 9,60 Euro ausgeschüttet. Nachdem die Allianz jüngst ihr Gewinnziel für 2020 zurücknahm, rechnen die Analysten für das kommende Jahr bereits wieder mit steigenden Ergebnissen. EUWAX ...

