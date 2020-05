Roboter kommen mittlerweile in faktisch jedem Bereich des Verpackungsprozesses zum Einsatz. Und das gilt schon lange nicht mehr nur für Hochlohnländer in Europa, die ihre Wettbewerbsfähigkeit durch erhöhte Automatisierung sichern wollen, sondern auch für Emerging Markets wie Indien und China, die aufgrund einer schwer planbaren Personalfluktuation auf Roboter in der Produktion angewiesen sind. Die Teilnehmer unserer Veranstaltung lernen nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...