Der frisch gebackene Syntegon-Chef Dr. Michael Grosse konnte für 2019 einen Jahresumsatz von 1,33 Mrd. Euro (2018: 1,28 Mrd. Euro) vermelden. Der Umsatz verteilt sich dabei etwa jeweils zur Hälfte auf die beiden Produktbereiche Pharma und Food. Vor allem in Nordamerika und China verzeichnete der Maschinenbauer ein deutliches Umsatzwachstum im Bereich Pharma. Auch im Bereich Food ist das Unternehmen in diesen Regionen sowie in Europa signifikant gewachsen. Insgesamt verteilt sich der Umsatz zu etwa gleichen Teilen auf die Regionen Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien, wobei Europa den größten Absatzmarkt darstellt. Der Auftragseingang im Bereich Food hat sich 2019 sehr positiv entwickelt. Auch im Bereich Pharma lag er auf gewohnt hohem Niveau. Mit dem Verkauf von Bosch zu CVC Capital Partners hat das Unternehmen im Jahr 2019 den Aufbau einer eigenständigen Organisation und die Einführung einer eigenen Marke umgesetzt.

Service ist in der Corona-Krise besonders gefragt

Um der gesteigerten Produktion seiner Kunden in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...