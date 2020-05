Interessant finde ich die folgende Sicht unter https://boerse-social.com/bsngine/best_worst_days_matrix/atx . Hier sieht man die besten bzw. auch schwächsten österreichischen Aktien in den Sichten von 100 bis 1000 Tage. Mittelfristig dominiert die krisensichere Mayr-Melnhof in der Langfristsicht ist der Verbund vorne. SBO ist in der mittelfristigen Sicht am schwächsten, auf 1000 Tage hat es nun Do&Co erwischt, die ja bekannterweise die beste Aktie der Zehner-Jahre war (was ihr niemand mehr wegnehmen kann). Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 127,80 /128,60, -1,23%)Verbund ( Akt. Indikation: 42,82 /43,02, 1,13%)SBO ( Akt. Indikation: 26,40 /26,60, 3,31%)DO&CO ( Akt. Indikation: 43,00 /43,25, 1,23%) (Der Input von Christian Drastil für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...