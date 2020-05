Brendan Farley wird Managing Director von Xilinx in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Farley ist gleichzeitig der Vizepräsident des Unternehmens für Wireless Engineering. Die Ernennung von Farley erfolgte im Anschluss an die Pensionierung von Kevin Cooney (ehemals VP EMEA und globaler CIO) nach einer langjährigen Karriere bei Xilinx. Farley hat seinen Dienstsitz in Irland, wo Xilinx die EMEA-Zentrale und ein Forschungs-, Entwicklungs-, Technik- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...