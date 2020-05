Die US-Wirtschaft hat im April einen historischen Stellenabbau von 20,5 Millionen erlebt, was den größten monatlichen Rückgang seit 1939 darstellt. Der vorherige Rekord lag bei 1,959 Millionen im September 1945, als der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende ging. Der heutige Wert liegt unter den Erwartungen der Analysten von 2,2 Millionen. Die Ausbreitung des Coronavirus zwang die Regierung in mehreren US-Bundesstaaten zu einer einmonatigen Sperre, was zusätzlichen Druck auf den Arbeitsmarkt ausübte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...