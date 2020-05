Ort des Tages: LafargeHolcim Zementwerk Retznei. LafargeHolcim ist ein weltweit tätiger Baustoffkonzern, Schwerpunkte Zement und Beton. Aber auch Asphalt kann von LafargeHolcim bezogen werden. In Österreich ist das Schweizer Unternehmen Partner des österreichischen Baukonzerns Strabag. Die heimischen Zementwerke in Mannersdorf und Retznei stellen dabei jährlich rund 1,6 Millionen Tonnen Zement her. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.05.)

Den vollständigen Artikel lesen ...