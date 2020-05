Das neue Compliance-Ressort, das die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwachen soll, wird dazu direkt auf der Vorstandsebene aufgehängt. Leiten soll den neuen Bereich der 49-jährige Amerikaner James Freis, der zum 1. Juli in den Vorstand berufen wird, wie Wirecard am Freitag zum Börsenschluss in Aschheim bei München ...

Den vollständigen Artikel lesen ...