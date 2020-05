PARIS, 10. Mai (WNM/Economist) - Gewohnheitsmäßige Raucher sind unter den in Krankenhäusern zu Behandelnden Corona-Fällen deutlich unterrepräsentiert. Raucher, schreiben Autoren einer Studie des Krankenhauses Pitié-Salpêtrière in Paris, "leiden viel seltener" stark unter SARS-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht. Selten sei so ein Ergebnis in der Medizin zu beobachten (https://www.qeios.com/read/FXGQSB.2). Raucher sind mit ziemlicher Sicherheit nicht vor einer Erstinfektion durch Sars-Cov-2 ...

