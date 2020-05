Die Gemeinschaftswährung (EUR) hat in den letzten Wochen merklich an Attraktivität verloren. Das lässt sich an einer Reihe von Cross-over-Werten gut beobachten, darunter beispielsweise zum ungarischen Forint (HUF). Als das Währungspaar EUR/HUF im ersten Quartal 2019 einen vorläufigen Konsolidierungstiefpunkt bei 312,60 HUF erreichte, drehte der Trend wieder zur Oberseite und erlaubte es bis auf einen Wert von 369,58 HUF bis April dieses Jahres zuzulegen. Damit beträgt die gesamte Steigerungsrate ...

