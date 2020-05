Sehr geehrte Damen und Herren, die finalen Zahlen der EASY SOFTWARE AG (ISIN DE000A2YN991, General Standard, ESY GR) für 2019 [Umsatz: € 50,6 Mio. (+8,4%); EBITDA: € 4,3 Mio.], haben gezeigt, dass die in H1 2019 erzielte Dynamik (Umsatz: +20%) Vorzieheffekten geschuldet war und im Gesamtjahr nicht gehalten werden konnte. Ohne die Akquisition der Apinauten hätte in 2019 (wie auch 2018) kein (organisches) Wachstum gezeigt werden können. In 2020 ist EASY (wie andere Unternehmen auch) durch Corona vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...