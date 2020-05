CT: Durch die Maßnahmen rund um die Eindämmung der Covid-19-Pandemie ist für Projekte des Anlagenbaus mit Vertragsstörungen zu rechnen. Was müssen die Beteiligten tun, um keine Ansprüche zu verlieren bzw. höhere Gewalt geltend machen zu können, wenn es zu Verzögerungen kommt?

Hahn: Ob eine höhere Gewalt vorliegt, ist erst einmal kritisch zu betrachten: Wir kämpfen mit den Auswirkungen eines Regierungserlasses, das ist erst einmal keine höhere Gewalt. Ab wann tatsächlich höhere Gewalt geltend gemacht werden kann, muss im Detail im Projektvertrag geprüft werden, da ist keine allgemeingültige Aussage möglich.

Scheidt: Das, was wir im Moment rund um das Coronavirus erleben, ist m. E. ein sogenannter "schwarzer Schwan": Die Metapher steht für ein Ereignis, das man sich eigentlich niemals hätte vorstellen können. Ob und in welchem Umfang das juristisch als Force majeure interpretiert werden kann und wie dessen Auswirkungen bewertet werden, wird die Gerichte wohl noch jahrelang beschäftigen.

CT: Dennoch haben wir es mit einer Situation zu tun, die alle Menschen gleichermaßen betrifft. Stärkt das nicht das gegenseitige Verständnis unter Projektpartnern?

Hahn: Das höre ich in den Gesprächen mit Kunden häufig: "Wir halten mit unseren Partnern zusammen und telefonieren regelmäßig zur Situation" - das ist gut, aber das wird am Ende nicht ausreichen. Die Beteiligten müssen die Gründe für Vertragsstörungen dokumentieren - denn nach der Corona-Pandemie werden viele mit dem Rücken zur Wand stehen und schauen, welche Ansprüche noch angemeldet werden können. Gerade im industriellen Projektgeschäft rechne ich mit einer Flut an juristischen Auseinandersetzungen.

Scheidt: Das kann ich nur unterstreichen. Die aktuelle Situation fördert die Anfälligkeit von Projekten für Störeinflüsse zutage - deshalb kommt es jetzt ganz besonders darauf an, Beweise zu sichern.

CT: Das klingt jetzt sehr pessimistisch.

Hahn: Manche ...

