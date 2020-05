Der Konzernumsatz von Evonik verringerte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr leicht um 1 % auf 3,24 Mrd. Euro. Das bereinigte Ebitda ging um 5 % auf 513 Mio. Euro zurück. "Wir haben frühzeitig und konsequent Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit unserer Beschäftigten bestmöglich zu schützen und den Betrieb zugleich aufrecht zu erhalten", sagt Christian Kullmann, Vorsitzender des Vorstandes. In der Logistik und in der Produktion sieht sich der Konzern aktuell mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Das weltweite Netzwerk des Unternehmens hält jedoch die Lieferketten intakt, und bei den Anlagen verzeichnet Evonik weltweit - mit Ausnahme von wenigen staatlich verordneten Stillständen an kleineren Standorten - kaum Einschränkungen.

An allen Standorten gelten sehr hohe Hygienestandards, betont der Konzern in seiner Mitteilung. Zugleich wurden in der Verwaltung kurzfristig, wo möglich, Heimarbeitsplätze geschaffen und die bestehenden flexiblen Arbeitszeitmodelle ...

