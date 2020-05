Ort des Tages: Atos Österreich Headquarter. Die französische Atos ist führender Anbieter von digitalen Services mit circa 100.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern. Mehr als 1500 davon arbeiten in Österreich. Atos bietet externe IT-Betreuung, Cloud-, Big-Data, Sicherheitslösungen und Payment an. All das wird hierzulande für den Österreichischen Markt aus dem Atos-Center in der Wiener Siemensstraße aus gesteuert. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)

