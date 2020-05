Das staatliche französische Forschungszentrum Ganil in der Normandie ist seit 1983 in Betrieb. Es zählt zu den größten Schwerionenbeschleunigern neben dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Deutschland. Ganil unterhält zahlreiche internationale Kooperationen, insbesondere mit der GSI in Darmstadt. Die am Ganil vorhandenen Teilchenbeschleuniger generieren eine breite Palette von Ionenstrahlen, die in erster Linie zur Erzeugung sehr schwerer Atomkerne verwendet werden. Diese exotischen Kerne entstehen durch die Kollision hochenergetischer Teilchen und kommen in der Natur unter normalen Bedingungen nicht vor.

Sauberes Ultrahochvakuum ist unerlässlich

Die im Beschleuniger produzierten Ionenstrahlen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...