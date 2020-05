In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,375%-Hybrid-Anleihe der Porr AG kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" einzuschätzen. "Aufgrund der im letzten Jahr begonnen Konsolidierung des Wachstums und der strategisch selektiveren Akquisitionspolitik ist die Porr-Gruppe als führendes Bauunternehmen bei Infrastrukturinvestments mittel- bis langfristig gut aufgestellt. Kurzfristig wurden die Weichen bereits frühzeitig gestellt und ein finanzielles Polster aufgebaut, um der Covid-19 Krise entgegenzuwirken. In Verbindung mit der Rendite der Hybrid-Anleihe in Höhe von 11,31% p.a. (auf Kursbasis 79,05% am 08.05.2020 bei Berechnung bis zum ersten Rückzahlungstermin am 06.02.2025) bewerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...