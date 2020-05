Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) will der Hauptversammlung, die am 15. Juli 2020 in Mannheim als virtuelle Hauptversammlung stattfinden soll, vorschlagen, eine Dividende von 0,10 Euro pro Aktie auszuschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,70 Euro. Damit wird die Dividende um knapp 86 Prozent gekürzt. Beim derzeitigen Kursniveau von 7,88 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,27 ...

