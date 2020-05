Der kanadische Konzern Premium Brands Holdings Corp. (ISIN: CA74061A1084, TSE: PBH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,5775 CAD je Aktie ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 2,31 CAD ausbezahlt. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Juli 2020 (Record date: 30. Juni 2020). Beim derzeitigen Aktienkurs von 86,97 CAD (Stand: 11. Mai 2020) entspricht ...

