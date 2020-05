Damit tritt er seine Stelle zwei Monate früher als geplant an, wie das Immobilienunternehmen am Dienstag mitteilte. Bis dahin amtet weiterhin Finanzchef Mirko Käppeli als interimistischer CEO bei Zug Estates.Stillhart folgt auf Tobias Achermann, der das Unternehmen wie angekündigt am 8. Mai verlassen hat. Der neue Kapitän ...

Den vollständigen Artikel lesen ...