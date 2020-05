Die Abkürzung WGC steht für "Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector", BREF bedeutet "Best Available Techniques Reference Document". Im Deutschen steht der Begriff "BREF" stellvertretend für ein BVT-Merkblatt. Das WGC-BREF regelt die zukünftigen Emissionsanforderungen (in die Luft) an Chemieanlagen im Rahmen der europäischen Industrieemissionsrichtlinie (IED) 2010/75/EU. Mit einer Veröffentlichung ist Anfang 2021 zu rechnen. Ein erster Entwurf liegt seit November 2019 vor.

Mit der Veröffentlichung des Referenzdokuments müssen die Anforderungen rechtsverbindlich in den nationalen Immissionsschutzgesetzen umgesetzt werden (z. B. in Deutschland in der TA Luft, der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft). Hierfür ist ein Zeitraum von vier Jahren vereinbart.

Deutliche Grenzwertverschärfung

Im ersten Entwurf der WGC-BREF ist eine deutliche Verschärfung der Emissionsgrenzwerte berücksichtigt. Dies betrifft u. a.:

TVOC-Konzentrationen

Staubkonzentrationen

anorganische Schadstoffkonzentration wie NH3, HCl etc.

NOx-Konzentrationen

SOx-Konzentrationen

CO-Konzentrationen.

Beispielsweise ist für TVOC keine Klassifizierung wie ...

