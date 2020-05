++ Bundesregierung stellt 750 Mio. Euro für Impfstoff-Entwicklung bereit ++

11.05.: Die deutsche Bundesregierung will die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffes vorantreiben. Dazu soll ein Programm im Wert von 750 Mio. Euro aufgelegt werden. Unter anderem sollen damit klinische Studien mit einer größeren Anzahl an Probanden ermöglicht werden. Aber auch Vorbereitungen für die Massenproduktion des Impfstoffes sollen damit finanziert werden - unter anderem die Beschaffung von Inhaltsstoffen oder Verträge mit Lohnabfüllern.

++ vfa: 115 Projekte zur Impfstoffentwicklung gegen Corona-Virus ++

06.05.: Die Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 läuft weiter auf Hochtouren. Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, vfa, zählt inzwischen 115 Impfstoffprojekte weltweit gegen den Erreger dieser Infektionskrankheit, das Coronavirus SARS-CoV-2. Sieben davon werden maßgeblich in Deutschland vorangetrieben, fünf werden aus Deutschland heraus unterstützt. Obwohl der Erreger vor Jahresbeginn noch praktisch unbekannt war, hatten bis 1. Februar bereits sechs Unternehmen Impfstoffprojekte gemeldet. Am 9. März waren es schon 16 und jetzt sind es 115. Weltweit werden zehn dieser Impfstoffkandidaten bereits in klinischen Studienprogrammen mit Freiwilligen erprobt: Eins davon findet in Deutschland statt. Weitere sind angekündigt.

++ Boge organisiert Lieferung von Schutzausrüstung aus China ++

Der Druckluftspezialist Boge hat seine Geschäftskontakte nach China genutzt, um Schutzausrüstung für Kliniken und Hausärzte zu beschaffen. 34.000 Schutzmasken unterschiedlicher Ausführungen und 1.000 medizinische Schutzanzüge gab das Unternehmen an das Klinikum Bielefeld und das Universitätsklinikum Würzburg zum Bezugspreis ab. Weitere 3.400 Atemschutzmasken und 250 Anzüge spendete das Unternehmen aus Bielefeld großenteils an heimische Hausärzte.

Die medizinische Ausrüstung zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist aktuell weltweit nur schwer zu bekommen. In dieser Ausgangslage wandten sich die Geschäftsführer Wolf D. Meier-Scheuven und Rolf Struppek an ihre Unternehmenskontakte vor Ort: Seit gut 20 Jahren hat Boge in China eine Vertriebs- und Produktionsgesellschaft mit Sitz in Schanghai. Deren Mitarbeiter übernahmen mit großem Engagement die Kommunikation mit Lieferanten und Behörden. Zunächst sollte Ausrüstung für die eigenen Mitarbeiter bestellt werden. Doch dann erreichten das Unternehmen in Deutschland immer mehr Anfragen nach Unterstützung bei der Beschaffung von Schutzausrüstung. "Wir haben schnell entschieden, dass wir die Bestellmenge an Schutzmasken auf eigenes Risiko erhöhen, und haben unsere chinesischen Ansprechpartner entsprechend informiert", erklärt Meier-Scheuven. Bereits seit März bearbeitet sein Unternehmen Aufträge aus dem medizinischen Sektor mit Vorrang und hat somit auch die Produktion von Kompressoren für medizinische Druckluft hochgefahren.

++ Grundfos produziert Gesichtsvisiere ++

04.05.: Seit Ostern produziert der Pumpenhersteller Grundfos nach Bedarf bis zu 5.000 Gesichtsvisiere täglich, damit Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sich und Patienten vor einer Corona-Infektion schützen können. Einen ersten Prototypen hatte ein Team des Unternehmens bereits 36 Stunden nach einer Anfrage der dänischen Arzneimittelbehörde hergestellt. Nach dem ersten Anlaufen der Produktion im Stammwerk in Bjerringbro, Dänemark, haben auch die Fabriken in Frankreich und Serbien mit der Herstellung begonnen.

Zwei sehr wichtige Faktoren für die Entwicklung des Gesichtsschutzvisiere war eine einfache und unkomplizierte Herstellung sowie die komfortable und leichte Handhabung für das Personal. Das Visier besteht aus einer Kunststofffolie, die an einem Kunststoffrahmen befestigt ist. In der Anfangsphase des Projekts wurde der Rahmen in einem 3D-Druckverfahren hergestellt, inzwischen wird er in Spitzgusswerkzeugen aus dem normalen Produktionsprozess erzeugt. Die Lieferung dieser Hilfsgüter erstreckt sich vorerst auf Länder, in denen Grundfos mit eigenen Gesellschaften aktiv ist. So wurden neben Dänemark auch schon französische und italienische Einrichtungen beliefert. Abgegeben werden die Visiere kostenfrei als Spenden.

++ Tests mit Gesundheitspflaster für Covid-19-Patienten ++

02.05.: Zusammen mit sechs Medizin- und Technologieunternehmen hat Henkel, Düsseldorf, ein Gesundheitspflaster entwickelt, das die kontinuierliche, drahtlose Fernüberwachung der Atmung, Herzfrequenz und zukünftig auch der Körpertemperatur von Patienten. Ursprünglich für die Kontrolle der Vitalfunktionen von Patienten mit Herzfehlern oder Epilepsie entwickelt, wird das Produkt in Kürze für die Behandlung von Coronavirus-Patienten in einem belgischen Krankenhaus getestet. Die Partner wollen die Technologie in den kommenden Monaten im Hinblick auf eine neue potenzielle Welle des Virus im Herbst weiter ausrollen. Hier der Bericht im Fachmagazin Plastverabeiter.

++ Solvay startet Solidaritätsfonds für Mitarbeiter ++

28.04.: Der Chemiekonzern Solvay hat kürzlich einen Solidaritätsfonds angekündigt, der Mitarbeiter und deren Angehörige unterstützen soll, die infolge der Covid-19-Krise in eine Notlage geraten sind. Den Fonds soll die belgische König-Baudouin-Stiftung verwalten und kontrollieren. Die Unterstützung der gemeinnützigen Organisation solle die zügige Einrichtung des Fonds "als unabhängige, globale und effektive karitative Einrichtung sicherstellen", erklärt Solvay-CEO Ilham Kadri. Der Solidaritätsfonds soll von der Stiftung unter Leitung eines Management Committee gesteuert werden. Dieser Ausschuss setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der Stiftung, Vertretern von Solvay und einer noch auszuwählenden Drittpartei zusammen. Alle drei Parteien werden gemeinsam für die Spenden-Entscheidungen des Fonds verantwortlich sein und dabei Kriterien zugrunde legen, die im Einklang mit den Statuten der König-Baudouin-Stiftung stehen.

Konkret soll der Fonds Folgendes bereitstellen:

Individuelle Hilfen weltweit für Mitarbeiter des Konzerns und deren Familien, die stark betroffen sind, sich in einer großen Notlage befinden oder großen Belastungen ausgesetzt sind - in Bezug auf Gesundheit, Ausbildung ihrer Kinder, Arbeitslosigkeit, Einschränkungen bei oder Verlust von sozialer Absicherung und/oder Krankenversicherung.

Unterstützung für die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, die sich um diesen Personenkreis kümmern.

Unterstützung von Forschungs-, Gesundheits- und sozialen Einrichtungen, die in die Corona-Krise eingebunden sind und Ausweitung auf andere Gesundheits- oder gleichwertige Krisen, sofern der Fonds dies nach Abdeckung des Sofortbedarfs der Solvay-Mitarbeiter und deren Angehörigen weltweit zulässt.

++ Borealis installiert Fieberscanner in mehreren Produktionsanlagen ++

Der Kunststoffhersteller Borealis hat damit begonnen, in mehreren Produktionsanlagen Scannerkabinen zu installieren, mit denen Mitarbeiter mit Fiebersymptomen erkannt werden können. Zunächst wurde das bei einem Turnaround-Projekt im belgischen Kallo getestet. Mittlerweile haben bereits entsprechende Stationen in Geleen, Niederlande, und Beringen, Belgien, sowie in Burghausen, Deutschland, ihren Betrieb aufgenommen.Der Scanner kann bereits milde Fiebersymptome erkennen. Da im Zuge der Messung keine personenbezogenen Daten gesammelt oder gespeichert werden, steht diese Maßnahme im Einklang mit der Datenschutzrichtlinie der EU.

++ Clariant spendet Desinfektionsmittel an Schweizer Bundesbehörden ++

28.04.: Der Spezialchemiekonzern Clariant spendet rund 80 t Desinfektionsmittel pro Monat an die Schweizer Bundesbehörden, um die Schutzmassnahmen während des Covid-19-Ausbruchs zu unterstützen. Durch den Aufbau einer Lieferkette mit Industriepartnern in Deutschland und der Schweiz versorgt der Konzern bedürftige medizinische Einrichtungen in der Schweiz mit Desinfektionsmitteln. Die Armeeapotheke wird bei der Verteilung unterstützen. Mit diesem Beitrag will Clariant helfen, der begrenzten Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln in der Schweiz während der Corona-Krise entgegenzuwirken. "Als globales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist es selbstverständlich, dass Clariant die Schweizer Bundesbehörden in diesen herausfordernden Zeiten unterstützt. Besonders stolz bin ich auf alle beteiligten Mitarbeitenden und die Unterstützung durch unsere Partner Crop Energies und Brenntag. Die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten war entscheidend für die Realisierung dieses Beitrags", sagte Hans Bohnen, Chief Operating Officer von Clariant.

Um die Spende zu realisieren, arbeitete Clariant eng mit Industriepartnern zusammen. Der Hauptbestandteil von Desinfektionsmittel, Ethanol aus erneuerbaren Quellen, wird von Crop Energies, dem grössten europäischen Hersteller von erneuerbarem Ethanol, gesichert. Beide Unternehmen griffen mit der Versorgung von Desinfektionsmitteln bereits dem Bundesland Bayern gemeinsam unter die Arme und konnten nun ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Mit dem erwähnten Rohstoff ist das Distributionsunternehmen Brenntag in der Lage, an seinen Standorten Basel und Lohn-Ammannsegg Schweiz Desinfektionsmittel nach den offiziellen Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herzustellen. Alle mit der Herstellung und Lieferung des Desinfektionsmittels verbundenen Kosten werden von Clariant übernommen.

++ Henkel entwickelt "Gesundheitspflaster" gegen Covid-19 ++

28.04.: Zusammen mit sechs Medizin- und Technologieunternehmen hat der Chemiekonzern Henkel ein innovatives, intelligentes Gesundheitspflaster entwickelt. Das Pflaster ermöglicht nach Angaben des Unternehmens die kontinuierliche, drahtlose Fernüberwachung der Atmung, Herzfrequenz und bald auch der Körpertemperatur von Patienten. Ursprünglich für die Kontrolle der Vitalfunktionen von Patienten mit Herzfehlern oder Epilepsie entwickelt, wird das Produkt in Kürze für die Behandlung von Coronavirus-Patienten ...

