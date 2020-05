Sehr geehrte Damen und Herren, der deutsche Leitindex steht vor einem weiterhin steinigen Weg. Zwar gibt es offensichtlich Hoffnung durch weitere Lockerungen beim Shut-Down, aber so richtig trauen kann man dem "Braten" noch nicht. Zudem mauert darüber auch noch die 10.820'er Zählermarke. Eine etwaige charttechnische Inselrückkehrformation hin zu 10.100 steht immer noch im Raum. Alles in allem eine Wackelpartie. Zugegebenermaßen, ja die Börse schaut ja in der Regel immer nach vorne. Aber auch die ...

