Netfonds AG: Veröffentlichung der geprüften und testierten Geschäftszahlen 2019, Wachstum in allen BereichenDGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Netfonds AG: Veröffentlichung der geprüften und testierten Geschäftszahlen 2019, Wachstum in allen Bereichen12.05.2020 / 08:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Auf ihrer gestrigen Sitzung hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand der Netfonds AG vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer testierten Konzernabschluss zur Kenntnis genommen, bestätigt und gebilligt. Im Zusammenhang mit der Prüfung haben sich im Rahmen der Konzernkonsolidierung noch Änderungen gegenüber den vorläufig veröffentlichten Zahlen ergeben.* Der geprüfte Konzernumsatz steigt danach um 21% auf Euro 113,3 Mio. (Vorjahr Euro 93,6 Mio.)* Der Netto-Konzernumsatz erhöht sich nunmehr deutlich überproportional um 31 Prozent auf Euro 26,4 Mio. (Vorjahr Euro 20,2 Mio.)* Das Konzern EBITDA erhöht sich auf Euro 3,43 Mio. (Vorjahr Euro 1,39 Mio.)* Das Konzern EBIT dreht in den positiven Bereich auf Euro 1,16 Mio. (Vorjahr Euro -0,165 Mio). Bedingt durch die aktuell noch hohe Steuerquote beträgt der Konzerngewinn nach Steuern Euro -396 Mio. (Vorjahr Euro -719 Mio.)Hamburg, 12. Mai 2020- Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), hat das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen, ihr dynamisches Wachstum beschleunigt und beginnt die Skalierung der Plattform Strategie zu spüren. Der Konzernumsatz stieg demnach um 21% Prozent auf Euro 113,3 Mio. (Vorjahr Euro 93,6 Mio. Mio.). Der Netto-Konzernumsatz erhöhte sich um 31 Prozent auf Euro 26,4 Mio. (Vorjahr Euro 21,1 Mio.). Die Rohertragsmarge, also der Netto-Konzernumsatz im Verhältnis zum Konzernumsatz, lag bei 23,3 Prozent deutlich über der Zielmarke von 20 Prozent. Das EBITDA lag trotz der weiterhin hohen Investitionstätigkeit in den Vertrieb und die Digital-Plattform finfire mit Euro 3,43 Mio. (Vorjahr Euro 1,39 Mio.) 246% über dem Vorjahreswert.Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich auf Basis der geprüften Geschäftszahlen wie folgt dar:in Mio. EUR 2019 2018 Konzernumsatz 113,3 93,6 21% Netto-Konzernumsatz 26,4 20,2 31% Rohertragsmarge 23,3% 21,6% EBITDA 3,43 1,39 246,0% EBIT 1,16 -0,165 Konzergewinn -0,396 -0,72Ausblick: Weiteres Wachstum im Jahr 2020, bei weiterhin intensiver InvestitionstätigkeitFür das Geschäftsjahr 2020 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 10 bis 15 Prozent auf dann Euro 124 Mio. bis Euro 130 Mio. und einem im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich verbesserten EBITDA in der Spanne von Euro 4,0 Mio. bis Euro 4,5 Mio. Diese Prognose gilt vorbehaltlich von Auswirkungen durch die Pandemiesituation. Bisher sind keinerlei größere Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf durch die Corona Pandemie zu erkennen.Der geprüfte und bestätigte Konzern- und AG Abschluss der Netfonds AG steht kurzfristig im IR - Bereich der Website zum download zur Verfügung.Der Termin der Hautversammlung ist weiterhin der 23.06.2020. Es ist geplant die Hauptversammlung als reine online Hauptversammlung durchzuführen._____________________________________________________________________KontaktAud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 HamburgTel.: +49 /40 /822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.de12.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1041833Ende der Mitteilung DGAP News-Service1041833 12.05.2020