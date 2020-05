Der Luftfahrtzulieferer FACC hat im 1. Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 193,7 Mio. Euro (-5,8 Prozent zur Vergleichsperiode 2019) erwirtschaftet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 13,1 Mio. Euro (Vergleichsperiode 2019: -8,3 Mio. Euro, bedingt durch das Einstellen der A380 und damit verbundenem Einmaleffekt resultierend aus der Wertberichtung in Höhe von 11,4 Mio. Euro). CEO Robert Machtlinger: "Wir haben im Vorjahr zahlreiche Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt. Diese greifen nachhaltig und zeigen heute bereits positive Effekte in der Ertragslage des Unternehmens. Mit neuen Aufträgen und einer optimierten Kostenstruktur schaffen wir uns eine gute Basis, die uns gerade in diesen herausfordernden Zeiten bei der Bewältigung der ...

