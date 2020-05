Volkswagen und Northvolt errichten Gebäude und Infrastruktur der gemeinsamen Fabrik Northvolt Zwei zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen durch den OEM selbst, um am Standort Salzgitter - basierend auf dem bereits existierenden Center of Excellence Batteriezelle - Synergien zu nutzen. Die Investitionen dafür belaufen sich auf rund 450 Mio. Euro. Die Fabrikanlage mietet dann das Gemeinschaftsunternehmen an. Die Fertigung von Batteriezellen soll dort Anfang 2024 anlaufen, die Fertigungskapazität soll zu Beginn 16 GWh betragen. Volkswagen baut derzeit seine Technologiekompetenz bei der ...

