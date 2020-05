Der EUR Credit Primärmarkt ist eindrucksvoll in die Woche gestartet. Aus dem Non Financials Segment platzierte Ferrovial, dessen BBB Rating gestern von S&P bestätigt wurde, eine EUR 650 Mio. Anleihe bei MS+165 BP (6J). Total (EUR 1,5 Mrd.; A: MS+105 BP, 11J; B: MS+155 BP, 20J), Eni (EUR 2 Mrd.; A: MS+165 BP, 6J; B: MS+210 BP, 11J) und SAP (EUR 2 Mrd.; A: MS+35 BP, 3J; B: MS+50 BP, 6J; C: MS+65 BP, 9J) preisten Dual- bzw. Multitranche Emissionen. Evonik (EUR 500 Mio., MS+100 BP, 5J), Bertelsmann (EUR 750 Mio., MS+170 BP, 10J) und Wuerth (EUR 750 Mio., MS+100 BP, 7,5J) begaben jeweils Senior Anleihen. Aus dem Financials Segment preiste Skandinaviska ...

