Die US-Börsen zeigten am Montag keine klare Richtung. Der heimische Markt gab seine Gewinne zu Wochenbeginn wieder ab und schloss im Minus. Auch der DAX verlor gestern und schloss bei 10.825 Punkten. In Asien fiel der Wochenbeginn hauptsächlich positiv ausDie US-Börsen zeigten am Montag keine klare Richtung. Der heimische Markt gab seine Gewinne zu Wochenbeginn wieder ab und schloss im Minus. Auch der DAX verlor gestern und schloss bei 10.825 Punkten. In Asien fiel der Wochenbeginn hauptsächlich positiv aus. Der ATX startete Montagvormittag im Plus, verlor aber schnell an Boden und schloss den Tag mit einem deutlichen Minus von 0,9%. Auf Unternehmensseite stand Erste Group im Fokus. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste ...

