In meiner neuen Ausgabe 20/19 gehe ich auf die vier folgenden Leserfragen ein. Nachfolgend gibt es Auszüge der Fragen. Die kompletten Fragen und meine Antworten gibt es in Kapitel 06 unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1747ch06FRAGE + Spekulation mit Ölkonzernen +Hallo Herr Heibel, zunächst ein großes Kompliment für Ihre gestrigen Ausführungen, die sich zu 100% mit meinen Einschätzungen gedeckt haben! Da waren Sie in Höchstform unterwegs...;-) ... haben Sie vielleicht eine Idee,über welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...