Der Immobilienkonzern Tanger Factory Outlet Centers Inc. (ISIN: US8754651060, NYSE: SKT) wird vorerst seine Dividendenzahlung aussetzen, wie am Montag berichtet wurde. Wie im Januar angekündigt, soll am 15. Mai (Record day war der 30. April 2020) noch eine Zahlung von 0,3575 US-Dollar erfolgen. Danach wird die Dividende ausgesetzt. In der Folge soll jedes Quartal neu über eine mögliche Zahlung einer ...

