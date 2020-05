Die Stimmung an den weltweiten Märkten ist am Dienstag weiterhin positiv, und dies bezieht sich insbesondere auf Technologieaktien, da der US100 über die Marke von 9.300 Punkten steigt und weniger als 5% unter den Allzeithochs vom Februar gehandelt wird. Die Geldpolitik der Fed bleibt das Hauptthema für Anleger, da die US-Notenbank heute mit dem Kauf von ETFs auf US-Unternehmensanleihen beginnt. Abgesehen von den Februar-Hochs bei 9.762 Punkten ist kein offensichtlicher Widerstand in Sicht. Quelle: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...